塔利班7日對空鳴槍，驅散在首都參加反巴基斯坦示威的人群。這是塔利班8月中掌權以來，最新的一場抗議活動。

塔利班迄今尚未宣布組建政府。阿富汗民眾擔憂該組織在1996年至2001年首度執政期間的殘酷統治再現，包括首都喀布爾、赫拉特（Herat）和馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）等城市都出現小規模個別示威活動。

7日至少有70人（主要是女性）在巴基斯坦大使館外集會，她們手持標語，高呼反對伊斯蘭馬巴德（Islamabad）干預內政的口號。長期以來，伊斯蘭馬巴德一直遭控與塔利班維持密切聯繫。

法新社記者親眼目睹塔利班成員對空鳴槍，以驅散示威人群。

巴基斯坦情報部門首長哈米德（Faiz Hameed）上週末在喀布爾。據報導他聽取了巴國大使簡報，也可能有會見塔利班官員。

在阿富汗北部大城馬薩里沙利夫，6日有一小群女性參加示威，爭取權利。上週，赫拉特也有女性聚集街頭，要求加入新政府。