美國聯邦眾議院議長裴洛西今天表示，她對人道援助工作者薩丹（Abdulrahman al-Sadhan）在沙烏地阿拉伯遭拘留期間，據稱受到嚴刑拷打一事「深感關切」。

根據美國國務院4月6日聲明，援助組織工作人員薩丹（Abdulrahman al-Sadhan）2018年3月遭沙烏地當局拘留，據報被判20年徒刑，其後20年不得入境沙國。薩丹是在沙國首都利雅德（Riyadh）的紅新月會（Red Crescent Society）辦公室被捕。

總部位於日內瓦的非政府組織「中東與北非人權團體」（MENA Rights Group）4月在聲明中說，薩丹是因為經營兩個諷刺性推特帳號、被控資助恐怖主義，支持或同情伊斯蘭國（IS）武裝團體，以及準備、儲存和發送「損害公共秩序和宗教價值觀」的訊息而受審。

民主黨籍的裴洛西（Nancy Pelosi）在社群平台推特（Twitter）發文說，國會應該監看明天的上訴聽審會，以及「（沙烏地）政權侵犯人權的所有情事」。

裴洛西推文說：「我對薩丹據傳在拘留期間遭到嚴刑拷打深表關切，他被判刑彰顯了沙烏地阿拉伯持續侵犯言論自由。」

此外，薩丹的姐妹也說，他的健康正日益惡化。「我們非常擔心我兄弟在沙國拘留期間遭嚴刑拷打下，安全與健康狀況正逐漸惡化，我們與他接觸的機會仍完全被剝奪」。

沙烏地駐華府大使館未立即回應路透社置評要求，也未對上述推文發表意見。

路透社報導，沙國王儲、實際統治者穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）在推動國家現代化社經改革之時，持續打擊異議分子。當局已拘留多名王室高層、活動人士、知識分子和神職人員。