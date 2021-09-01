塔利班重新執政，阿富汗女權進展恐開倒車，無國界記者組織（RSF）今天表示，在阿國首都喀布爾工作的女性記者人數，從昔日的700人，迅速銳減至不到100人。

法新社報導，無國界記者組織指出，隨著民兵組織塔利班（Taliban）拿下喀布爾，女記者越來越常被告知必須待在家中，無法繼續執行報導任務，甚至遭騷擾、毆打。

根據無國界記者組織去年統計，位於喀布爾的108間媒體共聘用4940人，女性有1080名，當中700人是記者。

然而，除了小型媒體機構外，無國界記者組織指出，2020年受聘於阿富汗前8大媒體集團的510名女性，現在僅剩76人繼續工作，其中39人是記者。

無國界記者組織表示，這些數字意味著「首都的女記者幾乎消失了」。

儘管塔利班保證會尊重新聞自由，並允許女記者工作，無國界記者組織說，「在沒有她們（女記者）的情況下，一個新媒體環境正在形成」。

無國界記者組織呼籲阿富汗的新主政者，保障女性新聞從業人員的自由和安全。

無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）聲明表示：「女性記者能在不受煩擾下重返工作崗位，這點至關重要，且是她們最基本的權利。」（譯者：張璦/核稿：戴雅真）1100901