震驚全球的巴黎恐攻案在長達4年半、跨19國偵調後，巴黎法院明天將首度開庭。調查文件堆疊相當十餘層樓高，原告達1800人，檢方起訴20人，法院甚至打造全新場地容納參與者。

為此場歷史性審判，巴黎法院耗資750萬歐元（約合新台幣2億4543萬元），花了一年半打造一間名為「大審判」（Grands Procès）的全新聽證廳，可容納550人。巴黎法院表示，這是法國「建造有史以來最大的聽證廳」。

2015年11月13日，是法國歷史上的巨大創傷，這天巴黎一連發生多起槍擊與爆炸案，為法國最嚴重的恐怖攻擊，共造成130人喪生、300多人受傷；也是恐怖組織伊斯蘭國（État islamique）在歐洲犯下的最致命攻擊案。

據法媒報導，檢警針對案件進行細緻蒐查，共建立542冊的資料，包含至少4萬7000份調查報告，文件疊加起來高度可達53公尺，相當十餘層樓高。

案件的範圍、規模、時長與牽涉人數等皆相當驚人，法國媒體形容這是「世紀審判」、「歷史性審判」。光由受害者與受害者家屬組成的原告，就有1800人，其中數十人將出庭作證，重述當晚悲劇與可怕回憶。公聽會也將長達140天，整個過程預計將耗時9個月。

這場法國本世紀最大的刑事案件共有20名被告。當天10名恐怖分子游擊隊有9人遭警方當場擊斃，不予審判；唯一生還的31歲阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam）則成為審判的頭號公敵。

另外3名行動計畫首腦，包括製造自殺炸彈皮帶的拉克哈維（Najim Laachraoui）與行動後勤負責人巴克勞伊（El Bakraoui）兄弟，皆在2019年3月22日導致32人喪命的布魯塞爾自殺爆炸案中身亡。

其餘19名被告皆為曾提供恐攻後勤協助的嫌犯，將考量他們事前對計畫的了解程度受審，就如「查理週刊」（Charlie Hebdo）與連鎖猶太超市Hyper Cacher恐攻案審判模式。

審判也為法庭帶來前所未有的挑戰，除了原告外，還有近330名律師出席。此外，已發出141家媒體採訪證，其中50多家是外國媒體，預計將有百餘名記者採訪聽證會。

全新打造的「大審判」聽證廳旁邊有10多間附屬法庭，配有直播影像播放；甚至還有網路廣播直播，讓部分原告可在家中聆聽。

預計明年3月底，部分被告恐怖分子將透過線上會議的方式作證；審判結果預計於明年5月底宣布。