0402太魯閣號事故罹難者家屬近日陸續收到花蓮地院傳票，罹難者家屬委任律師陳孟秀昨在臉書上表示，傳票上收件人欄位，除了「家屬本人的名字」之外，竟還印上了「罹難者的姓名」，而且還強調收件人與罹難者的親屬關係，恐讓家屬再次陷入悲傷與痛楚。（羅亦晽翻攝）

台鐵太魯閣號列車今年4月2日發生嚴重事故，造成49死逾200傷，將於本月中旬提訊在押包商李義祥、移工華文好等人開庭審理；不少罹難者家屬近日收到地院傳票，收件人欄位因印上罹難者姓名及與其親屬關係，讓不少人再度陷入悲傷；對此，花蓮地院表示，傳票上本來就會註記到庭身份，未來將本著同理心修正改進。

台鐵太魯閣號408次列車事故，主嫌李義祥被控過失致死、肇事逃逸、過失致公眾運輸車輛致生危險、過失毀損軌道、違反政府採購法、業務上文書登載不實罪、商業會計法、稅捐稽徵法等8項罪名；上月19日，檢方依過失致死、偽造文書等罪嫌，追加起訴台鐵花工段潘姓主辦工程司潘堂益及委外專案管理公司郭姓專案經理2人。

花蓮地院刑事庭長黃鴻達表示，因本案為社會矚目之重案，死傷者眾多，地院花費許多時間密集進行準備程序，開庭日期訂於本月16、23日就被告李義祥等公共危險等部分進行審理、28日則就被告華文好等過失致死罪嫌審理，含被害人代理人、告訴代理人等訴訟參加人共約72人。

罹難者家屬近日陸續收到花蓮地院傳票，罹難者家屬委任律師陳孟秀昨在臉書上表示，傳票上收件人欄位，除了「家屬本人的名字」之外，竟還印上了「罹難者的姓名」，而且還強調收件人與罹難者的親屬關係。

她認為，「明明傳票上面都已清楚記載開庭的事由，為什麼還需要在信封上特意印上逝去親人的姓名呢？」如果收信的並不是家屬本人，而是公司、或是大樓管理室代收，不就是大剌剌的昭告大家，「我是被害人家屬嗎？」，傷疤一次次像向不認識的人揭露。罹難者家屬收到這樣的信，除了不解、困惑，更多的恐怕是滿滿的悲傷與痛楚。

她期望，相關機關（包括司法或台鐵）在處理犯罪被害人相關的案件時，能更有溫度、更貼近被害人家屬的感受，而不是只是冰冷地例行公事，讓已經身心受創的被害人家屬，一次又一次地被揭開傷疤。

對此，黃鴻達說，傳票上本來就會註記到庭身份，讓被傳喚人知道他到庭身份及原因，由於此案件屬重大案件，密集審理， 3個庭期也一次通知，因此傳喚人數較多，若因這樣的關係，讓家屬回想到不願再次回想的事情，法來未來會本著同理心，考量家屬的心情，改進修正，信封上也不會再註記身份。