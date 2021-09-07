波蘭捐贈的40萬劑AZ疫苗近日已運抵台灣，不過根據俄羅斯媒體報導，波蘭外交部長饒兀（Zbigniew Rau）近日在立陶宛公開表示，認為台灣是中國的一部分，而且會遵行「一個中國」政策。外交部對此表示，饒兀是應記者發問而重申波蘭政府對於兩岸關係的一貫立場，其政策方向並無改變。

外交部指出，波蘭外長同時也在記者會上也譴責大陸對立陶宛的施壓，指出大陸的脅迫手段並不適當，對於17＋1機制成立九年多來的成果，也並非滿意，尤其是與大陸的貿易問題並沒有獲得解決。

外交部進一步指出，台灣與波蘭是民主自由陣營的堅實合作夥伴，雙方迄今已簽署總計22項協定，包括今年2月才剛生效，也是歐洲國家首例的刑事司法合作協定，另外也針對各大領域建立雙邊政府定期諮商機制，關係十分強健，並持續深化中。

外交部表示，波蘭是我國在中東歐地區的重要夥伴，自疫情發生以來，共同體認防疫無國界的重要性，所以互相幫助，共同創造國際社會良善循環。對於波蘭捐贈包括台灣、越南及澳大利亞疫苗所展現的團結力量及人道關懷，我們身為國際民主社群的一員十分感謝。

外交部將持續向國際社會強調，我國是一個主權獨立國家，其主權屬於台灣2350萬人民，也只有台灣的人民有權決定自己的未來。中華人民共和國從未統治台灣。且台灣活躍參與並積極貢獻國際社會，這是不容否認的事實。

外交部強調，政府將持續努力讓國際社會看見並重視台灣存在的戰略意涵及價值，未來也會以更富創意的方式擴大台灣的國際參與，與民主陣營的夥伴攜手合作，強化鞏固民主陣營更具韌性及永續關懷的供應鏈體系，提升互惠互利的雙邊及多邊的實質夥伴關係。