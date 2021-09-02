99購物節第一波：蝦皮祭0元暢飲明星手搖、99元大喝星巴克 09:232021/09/02 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 99購物節第一波：蝦皮祭0元暢飲明星手搖、99元大喝星巴克。(圖/石欣蒨傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 終於正式踏入9月，隨之也迎來了電商的下半年重頭戲首波正式開打！蝦皮購物率先公布「9.9超級購物節」即日起登場暖身推出第一波高潮，不僅每人加碼2張指定店家0元起免運券，8日前每天晚上9點蝦皮站內遊戲「蝦搖一波」、9月9日再加碼0點、12點、18點、21點共4個場次，消費者上線遊玩即有機會以0元暢飲迷客夏、貢茶、圓石禪飲、Teabar的明星手搖茶飲，還有機會用99元的驚喜價大喝星巴克，讓大家邊玩邊喝透心涼的星巴克。 《電子零件》立凱-KY 7月淨損年減50％ 每股虧0.14元 台股反彈七連紅 元大「五小福」台股系列基金反彈更勝大盤 #星巴克 #0元 #蝦皮 #暢飲 #99元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北京環球影城門票價格公布了 人民幣418元至748元共分4級 20:182021/09/01 兩岸 北市長者再加碼 敬老卡擬靠卡回饋1500元 17:052021/09/01 生活 台南今年重陽敬老禮金 不排富 04:102021/09/02 地方新聞 車牌BEZ夯 標售近千面進帳828萬 04:102021/09/01 地方新聞 《半導體》4220元 矽力-KY寫新天價 10:192021/09/01 財經 愛買限量獨賣「牛角燒肉」 中秋明星燒肉組千元有找 19:512021/08/31 生活 《電腦設備》曜越H2營運 端看顯卡供給 09:282021/09/01 財經 社評／大陸娛樂圈戴上緊箍咒 04:102021/09/02 焦點新聞 蝦皮創辦人李小冬 躍星國首富 04:102021/09/01 產業特刊 《生醫股》龍燈Q2轉盈 每股賺1.03元 12:352021/09/01 財經 2021福隆國際沙雕藝術季 中秋連假登場 12:082021/09/01 生活 生活熱門新聞 90萬劑BNT來了！這4種人不能打 8大副作用一次看 - 生活 更強雷雨來了 明起這裡雨最大 下周恐又有颱風 - 生活 93萬劑BNT效期曝光 指揮中心：每瓶可打6人 - 生活 午後雷雨彈今起連轟5天 熱帶擾動發展時間曝光 - 生活 首批BNT疫苗裝箱「復必泰」字樣消失 永齡回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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