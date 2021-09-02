終於正式踏入9月，隨之也迎來了電商的下半年重頭戲首波正式開打！蝦皮購物率先公布「9.9超級購物節」即日起登場暖身推出第一波高潮，不僅每人加碼2張指定店家0元起免運券，8日前每天晚上9點蝦皮站內遊戲「蝦搖一波」、9月9日再加碼0點、12點、18點、21點共4個場次，消費者上線遊玩即有機會以0元暢飲迷客夏、貢茶、圓石禪飲、Teabar的明星手搖茶飲，還有機會用99元的驚喜價大喝星巴克，讓大家邊玩邊喝透心涼的星巴克。