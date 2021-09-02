高雄市三民區建國三路1間集合式住宅2日下午14時48分許傳出火警，火勢一發不可收拾，濃煙竄上空中，大老遠即可見發生火警之處被濃煙覆蓋；消防局獲報，出動10車24人前往搶救，所幸目前未傳出有人員受困，消防員仍持續在現場射水線灌救中。