高雄民宅大火濃煙竄天 警消搶救無人受困 15:312021/09/02 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市三民區建國三路1間集合式住宅，2日下午14時48分許傳出火警，濃煙竄上空中，畫面驚人。（翻攝自記者南部版爆料網／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市三民區建國三路1間集合式住宅2日下午14時48分許傳出火警，火勢一發不可收拾，濃煙竄上空中，大老遠即可見發生火警之處被濃煙覆蓋；消防局獲報，出動10車24人前往搶救，所幸目前未傳出有人員受困，消防員仍持續在現場射水線灌救中。 女騎士遇爆衝黃犬擦撞爆頭亡 警靠1根狗毛戳破飼主謊言 室內80人為限 桃園各老人文康中心9／6日起開放 #濃煙 #灌救 #無人受困 #消防人員 #搶救中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 4米豆腐鯊擱淺 魂斷知本溪出海口 04:102021/09/01 地方新聞 加州卡爾多野火延燒 內華達山脈5萬人接獲撤離令 14:102021/09/01 國際 網友炸鍋！ 短裙女遭地鐵保全扯衣拽出車廂 陸警曝案情 21:182021/09/01 社會 回歸消防專業 花蓮捕蜂捉蛇9／1起委外處理 11:452021/09/01 社會 打AZ六天後體測突休克 空軍中隊副隊長今拔管逝世 17:272021/09/01 生活 施打順序 歪樓憲法 04:102021/09/02 時論廣場 BNT冷鏈考驗 地方政府有信心 04:102021/09/02 焦點要聞 漢光預演出包 F-16機頭吃土 疑失控煞不住衝出跑道 幸無人員傷亡 04:102021/09/01 焦點要聞 大學院長、空軍少校猝死 生前都接種過AZ 04:102021/09/02 焦點要聞 兩岸一家人》圓滿成功的「台北小撤離」 06:242021/09/02 兩岸徵文 颶風艾達襲美南岸釀4死 路州恐一個月沒水沒電 12:092021/09/01 國際 社會熱門新聞 獨家》國道台中大雅段跨越橋 高掛女子遺體懸空超驚悚 - 社會 陸女遭地鐵保全拖行扯光上衣 露胸爆哭民眾冷眼錄影 - 社會 星聚點疫情難撐 怒告房東求房租打三折判決出爐 - 社會 公公頻偷拍又自傳裸照喊「腰好細想抱妳」 人妻無助崩潰 - 社會 前考試院長關中遭追繳退休金惹議 大法庭將統一見解 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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