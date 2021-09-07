基隆七堵民宅失火 消防急救援（陳彩玲攝）

基隆市七堵區工建路7日下午4點多發生火警，住宅3樓頂樓加蓋鐵皮屋不斷竄出火勢，附近居民嚇到立即報警，消防局立即派遣5個消防分隊前往，目前出動19車、48人到場救援，至於是否有人員受困仍未知，由於火警地點位在山坡上，搶救困難，火勢不斷蔓延，消防人員持續搶救中。