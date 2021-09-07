七堵巷弄住宅竄火舌 警消搶救中 17:472021/09/07 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市七堵區工建路7日下午4點多驚傳火警，住宅3樓頂樓加蓋鐵皮屋不斷竄出火勢。（陳彩玲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆七堵民宅失火 消防急救援（陳彩玲攝） 訂閱影音： 中時新聞網 基隆市七堵區工建路7日下午4點多發生火警，住宅3樓頂樓加蓋鐵皮屋不斷竄出火勢，附近居民嚇到立即報警，消防局立即派遣5個消防分隊前往，目前出動19車、48人到場救援，至於是否有人員受困仍未知，由於火警地點位在山坡上，搶救困難，火勢不斷蔓延，消防人員持續搶救中。 基隆長春貨櫃油類火警 疑吊運機引擎室起火 新北市政府成立住都中心 #基隆 #七堵 #火災 #失火 #工建路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 8旬老翁外出散步忘了回家的路 警眼尖認出助返家 12:062021/09/07 社會 音浪太強 中和警會同環保局稽查改裝排氣管 12:132021/09/05 社會 「璨樹」恐變中颱 最快周五發海警 這天登陸南部 10:012021/09/07 生活 台中928檔期 山海屯全面啟動 04:102021/09/04 財經焦點 《傳產》都市保值抗跌綠寶石 盤點中南部指標公園宅 16:332021/09/06 財經 看屋筆記：左營區本業高潭市NO2(個案＋價格分析) 09:002021/09/04 建案開箱-高雄 看屋筆記：苓雅區京城逸文苑(個案＋價格分析) 09:002021/09/05 建案開箱-高雄 憂鬱年輕女倒臥公園 霧峰警消即時救護阻憾事發生 15:422021/09/06 社會 病毒兵臨城下 中市議員與清潔公司合作免費清消公共區域 12:202021/09/04 生活 明霸克露橋便橋搶通 蔡英文總統今到桃源慰問警消 16:202021/09/04 政治 中和某國小停課3天 市議員要求校園周圍擴大清消 16:512021/09/07 生活 社會熱門新聞 富商翁茂鍾勾串警造假爽服勞役 最大司法醜聞案主角判2年2個月 - 社會 太糗了！北市警副分局長誤傳不雅片 火速下台還遭法辦 - 社會 酒店妹醉醒驚見男客「跪後面一直動」哭求停止 提告知真相更慘 - 社會 條子鴿爆警收賄 資深警揭一關鍵點出他外行 - 社會 眼科名醫偷吃小30歲嫩秘書 正宮收「神秘日記」姦情曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。