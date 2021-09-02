疫情趨緩，新北市客家事務局9月7日至12月31日將在新北客家文化園區舉辦「客途華藝—客家當代隨想」活動，由華夏科技大學設計學院辦理，盼利用現代流行文化與客家文化相結合，利用當代設計、立體雕塑、插畫、數位藝術等多媒材，重新探索客家文化的本質與藝術創作。

華夏科技大學表示，藉由展覽展現新一代學生眼裡對於客家的定義，同時希望用現代流行文化與客家文化相結合，利用當代設計、立體雕塑、插畫、數位藝術等多媒材，重新探索客家文化的本質與藝術創作，進一步反思台灣先民所留下的厚實與精煉，用作品發聲給「客家」一個新的定義。

客家文化是客家人共同創造的物質文化與精神文化的總和，包括語言、戲劇、音樂、舞蹈、民俗、建築、飲食等方面，客家文化繼承了古代正統漢族文化，又融合了南方土著文化。

加上長期居住在丘陵環境，形成具有特色的客家文化，客家人也被稱為是丘陵上的民族，有古漢文化活化石之譽，客家學是當今世界的一門顯學，耕讀傳家是客家文化的重點，包括儒家文化、移民文化與山區文化，崇拜祖先、重教觀念、尋根意識、開拓精神，民族風情奇特而豐富多采◦

華夏科大創立56年，一向致力於藝術推廣，展覽結合建築、室設、妝應、數媒4系，希望結合現代的流行文化與客家文化，以新的向度來詮釋客家文化，利用設計、立體雕塑、插畫、數位藝術等多媒材，展現新的客家視野。

設計元素涵蓋藍染、油紙傘、福菜、湯圓、土樓、油桐花、外圓內方、超脫過於具象即時的設計手法，藉由與設計學院教學團隊的多次討論對話，重新探索客家文化的本質與藝術創作，用新一代人的聲音與作品定義文化與傳統，反思台灣先民所留下的厚實與精練，用作品發聲重新定義客家文化。