一位客人點餐後備註「「幫我爬上四十樓，電梯壞了」，讓外送員猶豫了。(摘自爆怨公社)

美食外送當道，便利又快速的服務深受許多民眾喜愛，三餐都依靠外送現在都不罕見。但近日一位客人點餐後卻在平台上備註「電梯壞了」，希望外送員能親自爬樓梯送上門，然而送餐的樓層卻讓外送員猶豫了，直呼「小費應該跟他算多少？」

一位網友在臉書「爆怨公社」上貼出一張外送明細，外送品項不多，僅有2樣早餐，但客戶卻同時備註，「幫我爬上四十樓，電梯壞了」。對此，原PO不禁納悶，「這個小費應該跟他算多少...？」

貼文曝光後，網友紛紛回應「天啊～我寧可棄單。要吃自己下來拿」、「我會叫他給我帳戶，我轉60還給他，這個總匯我當場吃掉」、「我放樓下請讓他自取啦」、「這個好意思叫你爬40樓；我依舊也會好意思說放在一樓」。

至於應該怎麼算錢？網友認為，至少要「一層樓10元」，但考量爬完40層樓消耗體力可能會延誤接下來送餐，不如直接轉單。網友說，「一層算10元吧！還行吧，400元小費」、「一層100，上下都算」、「說不定小費給一千，我會爬看看四十樓是什麼樣子」。