波蘭政府捐贈台灣的40萬劑AZ疫苗，5日清晨由長榮航空公司BR66航班自維也納運抵桃園機場。（陳麒全攝）

近期立陶宛與波蘭紛紛向台灣捐贈AZ疫苗，引起各界關注。前民進黨立委郭正亮透露，立、波兩國是因看到台灣完整打完2劑的疫苗覆蓋率很低，覺得台灣很可憐所以趕快捐，同時他也十分不能理解為何衛福部長陳時中一直堅持大家都先打完第1劑疫苗的政策，前立委沈富雄則認為，蔡政府這麼操作應該是想去騙外媒。

郭正亮7日在政論節目《少康戰情室》中表示，陳時中還是堅持每個人都打第1針，顯然就是怕引起政治不公平的效應，這已經不是從防疫在考慮事情，非常明顯。

郭正亮透露，自己昨天收到一個資料，而該資料指出，立陶宛、波蘭，為何要送台灣疫苗，因為他們在評估有沒有保護力，是看有沒有打完2劑疫苗，結果看到台灣只有4.1%的疫苗覆蓋率，覺得台灣很可憐，所以趕快捐，因為在立陶宛有57%的人打完2劑疫苗，波蘭則是50%，亞洲平均是29%，全世界平均是28%，美國57%、日本42%，「所以我就不知道，他堅持先打完第一針，這是什麼樣的防疫理由？除了怕年輕人反彈之外」。

同台的沈富雄則說，郭正亮誤會了，他認為不是因為說，怕沒打到疫苗會有人反彈，所以先打一針安慰大家，他反倒覺得，是蔡政府認《彭博》和《金融時報》對我們的評價一直很差，所以要用打1針就算覆蓋率，去騙他們。郭正亮直言，「《彭博》又不是笨蛋」，沈富雄接著說，全世界的疫苗覆蓋率，都是算打2針，打1針不算。