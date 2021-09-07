外送員分享，顧客備註請他對收件人唱生日快樂歌，且「越尷尬越好」 。（截自臉書《外送員的奇聞怪事》）

外送員工作看似簡單卻不簡單，有時還會接到特殊任務。一名外送員分享，顧客備註物品要送給某位髮型設計師，因當天是對方生日，麻煩外送員祝對方生日快樂，或是唱生日快樂歌，還要求「越尷尬越好」。讓外送員不禁感嘆：錢歹賺！！子小漢！！（錢難賺、孩子小）。

一名網友在臉書《外送員的奇聞怪事》PO出截圖，只見客戶備註寫道：「您好，請幫我轉交給叫谷桃的髮型設計師，今天是她的生日，再麻煩您幫我祝她生日快樂，唱首生日快樂歌也可以，越尷尬越好會給您小費的，辛苦了」。

這樣的指定任務眾多網友笑翻，紛紛回應：「只要你不尷尬尷尬的就是對方了」、「外送員真的越來越難當啊….辛苦了」、「結果被外送的追走，這就好笑了」、「用大聲公唱，保證夠尷尬」、「然後你跟谷桃組成cp了嗎？」。

還有人問「唱了嗎？」，原PO回「唱了啊！幹嘛不唱！他們又不認識我。」，並表示小費是110元；還有網友曬出疑似「谷桃」與朋友的對話截圖，谷桃向朋友表示該外送員不但有唱，而且越唱越大聲，整間店都在看她，盛讚該名外送員「很敬業」。