1名網友日前受1名女性友人所託，到對方家中修理電腦，修理過程他發現對方電腦桌面有遊戲「英雄聯盟」的捷徑，因此說下次能相約一起玩，對方則回應是男友在玩的，他才驚覺對方早已死會，心想「有男友還找我當工具人」，因此在修完電腦後向對方索討費用3千元，對方也很驚訝這麼貴，他則強調是行情價。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，日前有1位女生朋友找他幫忙修電腦，他到對方家裡後，發現對方電腦有1個電腦遊戲「英雄聯盟」的捷徑，於是開口說下次可以一起相約玩遊戲，沒想到對方這時才說是她「男友」在玩的，他才驚覺原來對方已經死會。

男子幫忙1名女性友人修電腦，發現對方電腦有遊戲的捷徑，對方說是男友在玩的，他才驚覺對方已死會。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友說，他之後繼續幫忙對方修電腦，期間對方叫外送飲料他沒有喝，等到修完後他開口要維修費3千元，對方當場傻住說怎麼這麼貴，他則回應這就是外面的行情價，之後還陪著對方去領錢，等到拿到錢離開後就把對方封鎖，他事後發文曝光此事，怒說「有男友還找我當工具人」。

其他網友則認為原PO心態有問題，「請問當下修理之前有沒有先跟人家報價？阿你都收錢了，說自己是工具人？那你原本去幫忙修電腦前，是否想騙對方尿尿的地方」，也有人說行情價根本沒有這麼貴，「除非你有非分之想，不然怎麼會覺得自己是工具人？不就是幫朋友個忙，不是很正常嗎？」