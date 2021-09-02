台北101第八屆董事長、總經理任期2日屆滿，預計3日將透過董事改選後由第九屆新董事會派任，財政部夜間傳出接任名單已經行政院核准，確定現任董事長張學舜續任，而原任總經理張振亞已表達任期屆滿畢業，首度由內部升任，由現任101購物中心副總、營運長朱麗文接任。

過去10多年，台北101董事長、總經理皆是空降官派，政治酬庸性質高，為秉持企業營運策略持續執行，首度由內部升任，據指出，朱麗文接任總經理，也是張振亞直接推薦，主要係為持續進行101三年營運計畫而來。