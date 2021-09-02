日本動畫《麵包超人》每年推出電影版，《麵包超人電影版：軟綿綿與雲之國》當地原訂2020年上映，因疫情延至今年，主角是「紅精靈與軟綿綿」，將帶來最可愛的「紅精靈」與雲寶寶「軟綿綿」的故事，以及精采刺激的大冒險。電影10月8日上映。

《麵包超人電影版：軟綿綿與雲之國》。（曼迪提供）

《麵包超人》動畫登場角色眾多，目前總登場角色超過2300位，獲得2009年金氏紀錄認證。自1989年起，日本每年都會推出適合小朋友觀賞的全新電影，充滿元氣活力和愛與勇氣的劇情，更獲得家長信賴與支持。

10月8日起《麵包超人電影版：軟綿綿與雲之國》搭配國語配音及中文字幕上映，凡至戲院觀賞電影，均可獲得電影特製，有活力又可愛的「SUNSUN遮陽帽」，數量有限送完為止。配合電影上映將安排限定活動，詳見官網及臉書粉絲專頁公告。

《麵包超人電影版：軟綿綿與雲之國》SUNSUN遮陽帽。（曼迪提供）

曼迪傳播FB https://www.facebook.com/mightymedia.com.tw

麵包超人台灣官網 https://www.anpanman.tw/