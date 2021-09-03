先前突然宣布感染新冠肺炎的林書豪，3日在社群媒體宣告已經痊癒出院，且前往飯店接受21天隔離當中，他卻不改「吃貨」本色，隨即買了披薩解饞，「我終於出院了！從來沒有這麼開心知道自己是陰性反應，30天待在醫院很艱難，但可以重獲健康與陰性反應很值得。」

「感謝那些為了幫助我恢復健康冒著風險的前線醫療人員，從自己看報導知道這些事情，跟我自己親身體驗是另一回事，」林書豪說，「這些醫療人員住在醫院1個月都見不到家人，離開醫院回家還要隔離14天，所以我對他們充滿感激與尊敬。」

「我才剛抵達飯店開始21天隔離，在一個月沒有吃到外送之後，我當然必須讓自己吃點披薩才行。」林書豪不僅貼出自己的豐富餐點，也貼了自己跟醫療人員的合照，更有他自己待在上海醫院所住的病床畫面，看來他已經迫不及待想要出關了。

林書豪接下來還須等到大陸CBA是否開放外援參賽，但他似乎提前做好心理準備了，「我現在還不知道CBA這個賽季會不會有外援，如果有，我就努力認真地在球迷面前打球，如果沒有，也沒關係，只要有利於大陸籃球的決定，我都會支持。」