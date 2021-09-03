民進黨北市議員王世堅。（資料照，張穎齊攝）

台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

曾說加碼會通膨...北市今也加碼振興搶選票？ 柯文哲喊「不得不應付」：執政八年都沒舉債

中央將推出五倍券振興經濟，台北市昨也宣布推出「台北熊好券」，刺激台北景氣、振興商家經濟。不過，由於北市長柯文哲之前批評地方加碼加碼紓困金，並預測再幾個月台灣會出現通貨膨脹。民進黨台北市議員王世堅今(3日)對此直言，「又批評又愛湊熱鬧」，熊好券表面上是刺激經濟，其實是柯文哲帶頭一起玩。

不少縣市都推出振興加碼方案，台北市長柯文哲8月26日曾表示，可預測未來幾個月將通貨膨脹，這也會是中央和地方政府要面對的問題。然而台北市政府1日宣布推出數位振興券「熊好券」，引發外界質疑。對此，柯文哲表示，通膨最大壓力是來自美國的貨幣寬鬆政策，全世界都在振興，北市「不得不應付」。

王世堅今在臉書指出，「柯文哲是台北市長，不是康樂股長」，常前言不對後語，根本搞不清楚自己主張什麼，又批評又愛湊熱鬧，熊好券表面上是刺激經濟，其實是柯帶頭一起玩、一直玩、一路玩，台北市政毫無建樹。

王世堅並指，9月15日台北市議會開議，柯文哲的預算書遲遲未送來，心思全在這5億的熊好券，卻不在乎台北市每年1700億的市政總預算，完全畫錯重點。