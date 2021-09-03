因應疫情衝擊百工百業，行政院規畫推出振興五倍券外，同時各部會研擬比照去年發放動滋券、藝fun券、客庄券和農遊券等加碼券，時代力量立法院黨團今質疑，振興加碼券有未精準振興受創產業、過度集中特定行業、城鄉數位使用落差等三大問題，呼籲行政部門莫重蹈覆轍，應該要有相應改進。

時代力量黨團總召邱顯智指出，各部會加碼振興券除今年新增好食券、i原券、地方創生券和國旅券，同時去年發放的動滋券、藝fun券、客庄券和農遊券等加碼券，今年也將再度發放，但檢視去年加碼券帶動消費結果顯示，相關券種的使用，過度集中在產品消費、特定銷售地點及和雙北地區，未能協助受創最深的現場業別。

時力黨團幹事長王婉諭以去年發放的動滋券為例，去年執行成效雖然達到預期效益，但深入調查發現，振興消費的產業類型與區域，卻高度集中在運動用品消費和雙北地區，沒有達到平衡之效果。

依據教育部體育署統計，去年名列前三名需要紓困的產業類別為「運動場館業」、「運動博弈業」及「運動休閒教育服務業」，然而，紓困需求最強烈的這三個產業，在動滋券的使用比例上，加總竟不到6％；反觀運動用品或器材製造、批發及零售業佔了89.8％，比例嚴重失衡，未精準協助到受疫情衝擊最嚴重的產業，體育署應努力加強「做運動」和「看比賽」等兩個面向的紓困振興。

藝fun券部份，去年主要消費使用在書店及出版產業，約佔6成左右，其次才是電影院約25％左右，受創嚴重的表演藝術產業、博物館及地方文化館和文化資產保存及社區營造產業，使用藝fun券的比例都偏低，視覺藝術及工藝創作產業甚至只有1％，沒有相應的振興效果。

客庄券部分，客委會原本預估客庄券創造經濟效益是10至15億元，相關報告顯示，客庄券累積消費金額為為1.8億元，落差甚大，時力黨團質疑預估效益空泛且誇大。

至於農遊券，邱顯智表示，農遊券本意為鼓勵民眾攜農遊券至外縣市遊玩，以振興到農、林、漁、牧各產業的當地農場、果園或漁貨等產地消費，但從去年農遊券的收券比率結果看來，超過7成直接進入農漁會農特產品產銷中心，呼籲農委會應思考朝平均引導方向修正。