五倍券成本出爐 整體行政費用達20.85億 11:042021/09/09 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 五倍券成本出爐！經濟部長王美花表示，五倍券整體行政費用估計20.85億，略低於三倍券行政成本。（翻攝行政院直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 五倍券成本出爐！經濟部長王美花表示，五倍券整體行政費用估計20.85億，略低於三倍券行政成本。 行政院今天舉辦「振興方案記者會」，王美花表示，五倍券整體行政費用估計20.85億，行政費用比三倍券的22億更低。 王美花說，五倍券的印製費每張2.7元，每張比三倍券降低0.22元；兌付手續每張4.5元，每張比三倍券減少0.5元；系統開發及簡訊費8500萬元，比三倍券節省1200萬元。不過分裝作業收容人服務費每份2.5元，比三倍券提高1.5元。 五倍券不遲到 10月如期發放 疫情升溫 旅宿業憂中秋退房潮 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 #三倍券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五倍券硬不改現金 10月初發放 04:102021/09/09 財經焦點 五倍券政院明拍板 10月初發放 04:102021/09/08 生活新聞 蝦皮9.9購物節 烤肉家電搭85折神券威 04:102021/09/09 時尚消費 高雄券加碼精準振興 拉受困產業一把 04:102021/09/09 地方新聞 《觀光股》香噴噴上市 八方雲集漲1成 09:282021/09/09 財經 《半導體》外資狂讚祥碩3優勢 喊上2400元 09:112021/09/09 財經 追加3.35億振興 議員要求編特別預算 04:102021/09/09 地方新聞 疫情再起藍黨團籲五倍券改匯款 政院打槍：沒發現金打算 13:582021/09/08 政治 疫情破口再現 藍委籲收回「蘇券」改匯款發現金 11:092021/09/08 政治 《櫃買市場》益安開放信用交易 天剛續採變更交易 08:032021/09/09 財經 四叉貓打高端2周後抗體曝光 趙少康解讀完批3單位：不誠實、不道德 08:332021/09/09 政治 政治熱門新聞 蔡英文論文門最終審判記者會今日舉行 英美同步連線 - 政治 - 旺報 【獨家】「國寶級」上校傳清涼圖遭調查報退 同袍嘆：國家損失 - 政治 蘇貞昌親自宣布五倍券規定 「這一點」卻讓網友罵翻 - 政治 顏寬恒這篇文高手出招 羅友志：這人要拜拜了 - 政治 看完政黨最新民調 他曝藍營2022可能出這大招 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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