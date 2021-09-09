五倍券成本出爐！經濟部長王美花表示，五倍券整體行政費用估計20.85億，略低於三倍券行政成本。

行政院今天舉辦「振興方案記者會」，王美花表示，五倍券整體行政費用估計20.85億，行政費用比三倍券的22億更低。

王美花說，五倍券的印製費每張2.7元，每張比三倍券降低0.22元；兌付手續每張4.5元，每張比三倍券減少0.5元；系統開發及簡訊費8500萬元，比三倍券節省1200萬元。不過分裝作業收容人服務費每份2.5元，比三倍券提高1.5元。