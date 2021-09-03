美股4大指數收紅，加上台積電與聯電獲買盤挹注強攻，台股今天開高走高，終場大漲197.16點，收在17516.92點，漲幅1.14%，成交值新台幣3613.05億元，電子成交比重超過6成。

權值電子股台積電今天收在波段新高的620元，上漲2.14%；聯電勁揚9.38%，收在最高價70元，創21年來新天價；鴻海小漲0.9%，收112.5元。（編輯：張良知）1100903