晶圓雙雄強攻 台股大漲197點突破17500點 17:302021/09/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股4大指數收紅，加上台積電與聯電獲買盤挹注強攻，台股今天開高走高，終場大漲197.16點，收在17516.92點，漲幅1.14%，成交值新台幣3613.05億元，電子成交比重超過6成。 權值電子股台積電今天收在波段新高的620元，上漲2.14%；聯電勁揚9.38%，收在最高價70元，創21年來新天價；鴻海小漲0.9%，收112.5元。（編輯：張良知）1100903 港股曾挫278點 新能源電力股續強 恒指早盤跌142點 科技股ATM全跌 #收在 #強攻 #197 #175 #台積電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新台幣連6升 收27.703元 創2個半月新高 16:302021/09/03 財經 《期貨》三大期指全紅 9月台指期開盤大漲123點 09:112021/09/03 財經 《盤中解析》晶圓雙雄＋鋼鐵人 台股「電」力十足 10:362021/09/03 財經 台美股市意外的強 8月壽險獲利不會減速 04:102021/09/03 財經要聞 《國際金融》石油股亢奮 歐股收高 09:452021/09/03 財經 不斷更新》台積電重返620元半年新高 聯電69.8元創高 台股飆漲逾200點 09:102021/09/03 財經 滬指早盤跌5點 深成指跌79點 12:112021/09/03 財經 《熱門族群》3逆風 外資降光寶科、台達電獲利估值 14:512021/09/03 財經 《盤後解析》晶圓雙雄助攻 拿回17500 14:172021/09/03 財經 恒指收跌188點 中石化6連升 16:422021/09/03 財經 台積電市值收復16兆元大關 聯電再寫21年新高 10:552021/09/03 財經 財經熱門新聞 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 快了…美股今晚狂噴或下殺 就等1件大事開獎 - 財經 三星打出3奈米GAA狠嗆聲 台積電強招連環出迎戰死敵 - 財經 震撼彈！聯電傳入股封測廠頎邦 今晚6：30開記者會 - 財經 天價運費藏暗黑內幕 美業者吐心聲：對馬士基很失望 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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