桃園市北科附工有學生確診，桃園市長鄭文燦說明，該學生1日有到學校上課，2日因身體不適未到校，PCR結果深夜出爐，因此進行停班、停課作業。他說，今天疫調追蹤後，決定全校停課14天。同班同學、老師、同住家人共142人入住集中檢疫所，自主健康管理、需採檢的學生、老師共2703人。全部有2845人受影響。

鄭文燦說明，確診學生的同班同學有34人、老師3人，同學、老師的同住家人有105人，共142人需入住集中檢疫所。日間部學生2118人、夜間部267人、全校老師300人、外校師生18人，總共2703人須自主健康管理及採檢。

對於為何2日就知道確診，3日還到校上課？桃園市新聞處長詹賀舜說明，主要是希望學生到校PCR採檢。

針對桃園版本加強防疫措施，鄭文燦也宣布，桃園市中秋節活動包含烤肉集會、歌唱全面停辦，請局處、區公所用這政策處理。

另外詹賀舜補充，機師在8月30日、31日執勤，返台後PCR，機師2日晚上確診，至於8月28日出現症狀是疫調後才發現，並非是8月28日就確診。