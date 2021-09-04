罷免陳柏惟本周重啟掃街宣傳，「刪Q總部」近百位志工徒步6大市場舉牌懇託。（刪Q總部提供／王文吉台中傳真）

罷免陳柏惟本周重啟掃街宣傳，「刪Q總部」近百位志工徒步6大市場舉牌懇託。（刪Q總部提供／王文吉台中傳真）

民間團體「刪Q總部」罷免陳柏惟本周重啟掃街宣傳，近百志工組成小蜜蜂戰鬥隊，4日一早同步現身沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰等6處公有零售市場，分散在重要出入口舉牌懇託，強力宣傳10月23日罷免投票日，並訴求人民不需要不適任立委，全力衝刺催出罷免能量。

陳柏惟罷免提案領銜人楊文元表示，因為疫情逐漸趨緩，加上罷免投票日10月23日迫在眉睫，在做好防疫工作的情況下，召集大家一同上街懇託。近百位志工分散六大市場的重要出入口，希望在這短短不到50天的時間，將理念與訴求傳遞給所有在地選民，催出罷免能量。

前來支援掃街的志工提到，立委應該要為民服務、為民喉舌，而不是處處跟人民作對，前陣子台灣缺水、缺電、缺疫苗，所有人日子都很難過，但卻不曾看到陳柏惟有關心百姓。

也有志工說，陳柏惟除了上通告、錄節目當通告藝人之外，還要幫政府宣傳政策，強力護航萊豬，民眾需要的不多，就是平安健康、安居樂業而已，10月23日一定要出來投票，讓不適任的立委儘快下台。

楊文元表示，在掃街過程仍是有遇到民眾大聲嗆聲、擾亂掃街拜票，但這是一個民主的時代，支持或反對都是個人的意見，都予以尊重與包容，不會像陳柏惟一樣遇到反對聲浪近說支持罷免是假公民、猴子、小丑，倒數階段大家也都會全力以赴，堅持到最後一刻。