中央流行疫情指揮中心宣布即日起至6日止開放20歲以上民眾，有意願接種第1劑高端疫苗免至預約平台登記即可到醫療院所預約登記接種，台東縣內計有16各鄉鎮市衛生所及7間診所共23間醫療院所參與，民眾可至醫療院所預約接種。

台東縣衛生局表示，截至9月2日台東縣高端疫苗接種人數為3465人，而此次共計16個向鎮市衛生所，東興內科診所洗腎診所、小太陽、民安、李文正、蔡明宏、尤憲明診所等 6間市區診所，以及卑南鄉初鹿診所等23間醫療院所可接種施打，如年滿20歲以上民眾，有意願接種第1劑高端疫苗者把握機會。

衛生局再次呼籲18歲以上民眾如仍未接種新冠疫苗或待接種第2劑疫苗者，目前皆回歸COVID-19公費疫苗預約平台https：／／1922.gov.tw／vab／index.jsp登記，每期開放時間、疫苗種類、對象接以中央公告為主，如需協助者可攜帶身分證及健保卡至衛生所、公所、地政所、戶政所、縣民服務中心等單位由專人協助預約。