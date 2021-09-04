國民黨主席選舉今日下午4時舉辦電視辯論會，第二階段媒體提問部分，首先面對年輕人對國民黨反感，即便民進黨施政不佳，年輕人對國民黨支持度並未增加，如何增加年輕人支持度備受關注。對此，前國民黨主席朱立倫表示，要贏回年輕人認同，最重要是要贏回政權，讓年輕人能加入政府服務，一起改變國民黨。尋求連任的江啟臣也提到選訓用合一重要性，他上任黨主席後，給年輕人到黨中央實習及推薦擔任幕僚工作，明年地方選舉也將給更多年輕人機會。

美麗島電子報8月民調，59.3％對國民黨反感，其中20至29歲年輕人對國民黨反感度高達7成，說明國民黨對於年輕人經營的困境，年輕人不喜歡國民黨印象還是存在。

對此，朱立倫表示，過去期間回到校園教師，深知國民黨跟年輕人距離，因為年輕人都誤以為國民黨親中賣台，但是台積電是國民黨創建，健保事國民黨創建，這不是愛台灣嗎？反觀民進黨大搞高端疫苗，這是愛台灣嗎？年輕人要想清楚。

朱立倫認為，要重新獲得年輕人認同，國民黨執政縣市必須要清廉執政，讓年輕人看到藍營執政縣市首長的努力；同時以黨作為培育年輕人平台，讓他們可以到地方議會、立法院黨團甚至黨籍立委辦公室實習。

朱立倫強調，國民黨最重要是要贏回政權，讓年輕人加入政府服務，展現國民黨跟年輕人站在一起，讓年輕人一起改變國民黨。

江啟臣則說，吸引年輕人關鍵是速度，政黨回應時事不能慢慢吞吞，沒有立場，他上任後發起營隊、論壇，暢談年輕人議題，並發表國民黨立場與中心思想，因此在他任內，超過4000位40歲以下新黨員入黨，未來規畫不分區立委名單，每5名將有1名40歲以下人選。

江啟臣表示，除了溝通外，也要給機會，必須徹底改變國民黨大老心態，不應動不動就教訓年輕人，應該著重年輕人才培育，提供年輕人到黨中央實習機會，並推薦擔任幕僚工作，一切不能用嘴巴講，重點在於行動，所以明年選舉也將給更多年輕人機會。