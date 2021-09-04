經濟部今天表示，台電離岸一期風力發電工程21部風機先前完成初始併聯，目前已開始試運轉，測試完成即可正式加入供電行列，預計將挹注近9萬家戶一年用電。

台電離岸一期風力發電工程共21部風機在8月27日全數完成初始併聯，此為彰化外海第一座、也是台電第一座離岸風場。經濟部指出，台電第一座離岸風場已開始試運轉，接下來將持續進行試運轉和調校，完成測試後接受調度，就會加入供電行列。

經濟部說，這一部約45層樓高的風機，是台電離岸一期風電工程成果，施工過程遇到許多困難，包含去年疫情爆發導致工作船延遲抵台、冬季海象惡劣等，都影響施工時間和作業，但台電施工團隊緊急從新加坡引進設備，成功克服浪高，讓技術人員登塔作業，使施工順利進行。

21部風機總裝置容量達109.2MW，每年平均發電量約3.6億度，可供近9萬家戶1年用電。經濟部表示，現在台電正配合氣候風況，將風機調校到最佳狀態，待測試完成、取得電業執照後，就能正式加入供電行列，為台灣提供更多再生能源。