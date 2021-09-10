埃及蘇伊士運河管理局 (SCA) 表示，周四上午，一艘巴拿馬籍貨輪珊瑚水晶號(Coral Crystal )在運河北段擱淺，所幸管理當局成功將其移位，解決了航道阻塞問題。

埃及媒體報導，這艘貨輪在離地中海出口的 54 公里處發生擱淺，但是運河管理單位的拖船迅速抵達，用專業地的方式處理了臨時擱淺問題。在一個多小時候恢復航行。

Update:#Egypt: The #Suez Canal was blocked to traffic on Thursday after the container ship CORAL CRYSTAL (IMO 9591985) grounded the vessel was refloated later traffic was not affected according to local media and canal authorities https://t.co/KNM4xb3kXT pic.twitter.com/64vUx2Sfey — 🇨𝐲𝐛𝐞𝐫🇻𝐢𝐩𝐞𝐫™☢️ ͬ ͤ ᷮ ͦ ͬ ͭ ᷤ (@Kaala_Nag) September 9 2021

珊瑚水晶號建於2012年，是一艘懸掛巴拿馬國旗的散裝貨船，載有 4.3萬公噸的貨物。它因側風而偏離到運河邊發生攔淺。管理局表示運河的交通並沒有受到影響，因為貨船並不像今年3月發生的事件那樣，橫擋在整條水道，因此其他船隻可以往東避讓。

隨後，在管理單位的協助下，珊瑚水晶號恢復了航行，運河恢復兩方向通航。

比起3月29日發生的「長賜輪」(Ever Give)，珊瑚水晶號要小得多，長賜輪全長400公尺，噸位22萬噸，整個橫擋在運河兩端，完全癱瘓運河交通長達1星期，導致全球航運的巨大損失。

不過，蘇伊士運河長年承受來自運河兩岸砂塵的影響，一直有淤積的問題，因此今年5月，埃及總統塞西批准了運河改良計畫，計畫拓寬和加深40公里的國際水道。