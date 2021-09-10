埃及蘇伊士運河管理局 (SCA) 表示，周四上午，一艘巴拿馬籍貨輪珊瑚水晶號(Coral Crystal )在運河北段擱淺，所幸管理當局成功將其移位，解決了航道阻塞問題。
埃及媒體報導，這艘貨輪在離地中海出口的 54 公里處發生擱淺，但是運河管理單位的拖船迅速抵達，用專業地的方式處理了臨時擱淺問題。在一個多小時候恢復航行。
珊瑚水晶號建於2012年，是一艘懸掛巴拿馬國旗的散裝貨船，載有 4.3萬公噸的貨物。它因側風而偏離到運河邊發生攔淺。管理局表示運河的交通並沒有受到影響，因為貨船並不像今年3月發生的事件那樣，橫擋在整條水道，因此其他船隻可以往東避讓。
隨後，在管理單位的協助下，珊瑚水晶號恢復了航行，運河恢復兩方向通航。
比起3月29日發生的「長賜輪」(Ever Give)，珊瑚水晶號要小得多，長賜輪全長400公尺，噸位22萬噸，整個橫擋在運河兩端，完全癱瘓運河交通長達1星期，導致全球航運的巨大損失。
不過，蘇伊士運河長年承受來自運河兩岸砂塵的影響，一直有淤積的問題，因此今年5月，埃及總統塞西批准了運河改良計畫，計畫拓寬和加深40公里的國際水道。
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