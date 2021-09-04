美國自阿富汗撤軍，其中有不少曾經協助外國政府工作的家庭，得以幸運且即時取得簽證，前往接受難民的國家避難。不過，逃出喀布爾(Kabul)不代表將迎來光明的人生。根據外媒報導，現於波蘭(Poland)隔離的一個阿富汗家族中，已有兩名男孩因為誤食毒蘑菇而喪命。他們是否面臨糧食供應不足的問題，也引發爭議。

《衛報》(The Guardian)報導，從喀布爾撤離到波蘭的一個阿富汗家庭中，已有第二個男孩因為吃了含有Death cap毒蘑菇的湯而死亡。他才6歲。這位男孩在接受緊急肝臟移植受術後仍舊回天乏術。上週四他5歲的弟弟也在波蘭華沙的兒童醫院接受治療後去世。他們17歲的姊姊則在接受治療後恢復較為良好，已經出院。醫生表示是因為毒素劑量對於體重較高的成年人帶來的傷害程度較小。

根據了解，這個阿富汗家庭共有2位成人，4個孩子；一家人在華沙附近的中心被強制隔離，而他們在附近的森林中被發現，正在煮食有高毒性的蘑菇湯。

針對此事件，華沙檢察官辨公室的發言人Aleksandra Skrzyniarz表示，當局正在調查，上周所發生的中毒事件是否是因為人為疏忽而造成。若是因為疏忽或是無意中使人們的健康或是生命遭受損失，很可能面臨最高三年的刑責。而內政部長Mariusz Kamiński回應，認為此事件「是個悲劇」，並否認是因人為疏失而造成。有關當局也駁斥了媒體猜測隔離中心是否糧食供應不足的猜測。

據了解，波蘭政府在塔利班接管阿富汗後，因為這一家人父親曾為英國工作。因為受到英國請託，所以疏散了這一家人，並且接待到華沙附近隔離。

根據該國的外國人辦公室所稱，除了發生在這一家人身上的悲劇，在華沙的另一個隔離中心，也有4位成人在食用毒魔菇後住院。

在波蘭當地約有1300種蘑菇，其中約有200種有毒。在當地蘑菇是頗受歡迎的食物，但需要非常了解它們才得以分辨是否那些可食用、那些有毒。而上述兩名男孩誤食的Death cap毒蘑菇，跟波蘭當地食用的白色雨傘菇(parasol mushrooms)很相像。

這件憾事發生的可能原因之一，推測是因為歐洲當地的蘑菇與這些剛到當地者家鄉的蘑菇不一樣；無獨有偶，過往在德國等地也有發生過其他的蘑菇中毒事件。在2017年丹麥也發生過剛果難民家庭的2名孩童因食用毒蘑菇而身亡，另有9位家庭成員因此住院。