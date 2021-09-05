（取自蘇貞昌臉書留言）

因機師「突破性」確診、且在桃園就讀高中的兒子也因此染疫，指揮中心宣布自3日起至9月9日進行強化二級疫情警戒，且於4日下午發布110萬封細胞簡訊，為疫情史上規模最大。網友湧入蘇貞昌臉書留言，機組員檢疫拜託再加嚴，希望比照一般旅客規定，返台後「集中」隔離14天，很難嗎？

因機師「突破性」確診、且在桃園就讀高中的兒子也因此染疫，指揮中心因憂心是Delta病毒入侵，除啟動該校防疫機制外，並針對桃園市，宣佈自3日起至9月9日進行強化二級疫情警戒相關措施。

陳時中同時宣佈，因已有3起機組員「突破性染疫」，為防Delta入侵，原訂9月15日起才要實施的加強機組員管理規範，也就是要求長程航班返台必須7+7、5+9，並加強採檢措施，改為即日起上路。

另外，中央流行疫情指揮中心為防堵可能的社區疫情擴散，4日發出110萬筆「細胞簡訊」予8月13日至9月2日曾與確診者軌跡重疊之民眾提高警覺。

行政院長蘇貞昌3日也在臉書宣布，即日起到9/9桃園強化二級警戒。這些措施包括，降低室內外集會活動人數上限、強化賣場、超市人流管制，並且原則暫停醫院、長照機構的探病跟探視，陪病、陪伴者限一人。同時，「強化機組員返臺後防檢疫規定」提早到即日起實施。

網友湧入蘇貞昌臉書留言，機組員檢疫拜託再加嚴，希望比照一般旅客規定，返台後「集中」隔離14天，很難嗎？很難嗎？很難嗎？難道大家還要再一起關三個月嗎？這要市井小民續繼斷生計嗎？倒底要人民怎麼生活下去？

另有網友指出，機師又違規趴趴走了嗎？不知講了多少次，在這麼嚴肅的防疫議題上，自主健康管理是差勁的設計，自主健康管理根本是「自由管理」！篩檢的所有費用由機師負擔，沒道理由全民買單。