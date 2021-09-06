人民幣在岸價連三漲 創逾兩個半月新高 17:112021/09/06 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價6日官方收報6.4538元，較上一交易日（3日）官方收盤價6.4565元上漲27個基點，漲幅0.04％，不僅連續三天收漲，更創下逾兩個半月新高，成交量248.57億美元。 截至16點44分，離岸價報6.4492元，下跌106個基點，跌幅0.16％。 人民幣兌美元中間價6日報6.4529元，較上個交易日報價的6.4577元，上調48個基點，漲幅0.07％，同樣創逾兩個半月高。 人民幣中間價升48個基點 創逾兩個半月高 新台幣連七升 續創逾二個半月新高 #兩個 #基點 #創逾 #漲幅 #半月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新台幣驚見27.5字頭 強升逾1.1角 近2個多月新高 11:592021/09/06 財經 氣立8月及前八月合併營收雙雙創同期新高 16:002021/09/06 財經 台積電目標價暴衝上1000元 他嚇喊不妙了：外資有天大陰謀 09:352021/09/06 財經 總統要求提高攔截率 軍購預算暴增 軍方加碼189億買魚叉飛彈 04:102021/09/06 焦點要聞 外資目標價上看千元 台積電早盤漲近1％ 聯電小跌 09:092021/09/06 財經 兩岸植林逾3萬公頃 華紙躍居碳匯富豪 身價看漲 04:102021/09/06 財經要聞 散戶別急！航運遭2大夾殺 攻擊訊號還沒出現 05:202021/09/06 財經 《國際產業》幾內亞政變 鋁價創逾10年新高 16:502021/09/06 財經 陸央企混改升級思路 推動尖兵登陸科創板 13:592021/09/06 兩岸 台積電收631元半年高點 聯電轉跌 台股失守17500點 13:412021/09/06 財經 《半導體》外資喊上300元 景碩飆新高價 11:442021/09/06 財經 財經熱門新聞 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 越南疫情崩潰 內行爆真實慘況：企業會倒一片 - 財經 0056被長榮、友達搞爛 全砍光換0050？正反兩派戰翻 - 財經 中低階5G智慧機恐掉價 聯發科遭降評至中立 - 財經要聞 - 工商時報 賣阿榮換二哥來得及？專家給溺水散戶1忠告 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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