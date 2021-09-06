人民幣兌美元在岸價6日官方收報6.4538元，較上一交易日（3日）官方收盤價6.4565元上漲27個基點，漲幅0.04％，不僅連續三天收漲，更創下逾兩個半月新高，成交量248.57億美元。

截至16點44分，離岸價報6.4492元，下跌106個基點，跌幅0.16％。

人民幣兌美元中間價6日報6.4529元，較上個交易日報價的6.4577元，上調48個基點，漲幅0.07％，同樣創逾兩個半月高。