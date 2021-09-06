牛奶糖布丁口味甜甜圈，復刻大家的童年回憶。（Mister Donut提供）

今年Mister Donut再次推出全新口味寶可夢甜甜圈，不只皮卡丘，還有吉利蛋造型的甜甜圈，9月7日起在Mister Donut門市，和7-11店中店期間限定，喜歡寶可夢的粉絲們別錯過了。

今年推出的寶可夢造型甜甜圈共有4款，包括可愛迷人的「皮卡丘甜甜圈」，推出牛奶糖布丁口味，好拍又好吃；「皮卡丘的尾巴」為布丁泡芙般的滋味，搭配卡士達鮮奶油內餡；而首次亮相的「吉利蛋甜甜圈」，圓滾滾的身形超討喜，搭配草莓巧克力沾醬；「精靈球波堤」則使

用添加青森蘋果粉製成的蘋果巧克力、優格巧克力搭配，一次可以吃到兩種滋味。配合本次活動，也推出實用的周邊商品：「寶可夢手提袋」、「寶可夢馬克杯組」，還有3款全新波堤甜甜圈：「布丁波堤」、「牛奶糖布丁波堤」、「餅乾牛奶糖波堤」。活動期間購買指定熱飲並有寶可夢紙杯和杯套包裝，10月1日起至10月7日，使用悠遊卡結帳購買，甜甜圈點心買6送2，再送「皮卡丘遮陽紙帽」。