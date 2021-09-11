李先生和李太太結婚5年求子無果，今年7月進行第3次人工生殖療程，適逢補助方案上路，也成功迎來好「孕」。（王家瑜攝）

現代人晚婚晚生，2020年台灣新生兒數僅16.5萬，創下歷史新低，出生與死亡人口驚見「黃金交叉」。為挽救生育率，政府於今年7月起釋出「催生」利多，擴大人工生殖補助方案，放寬年齡限制並取消排富條款；中華民國生育醫學會及台灣生殖醫學會也彙整全台93家人工生殖機構資訊，推出線上「好孕地圖」，幫助想生育的夫妻一圓家庭夢。

據美國中情局（CIA）預測，台灣今年生育率僅1.07，在全球各國排名敬陪末座，婦產科醫師紛紛呼籲「少子化已是國安問題」。中華民國生育醫學會理事長張帆指出，女性生育能力在31到32歲開始退步，過了35歲急遽下滑，不少中產階級夫妻希望先有經濟基礎再生育，但器官機能隨年齡逐漸衰退，「等到想生的時候，已經不能生了」。

張帆表示，過去認為35歲以上生育屬於高齡，不過隨著人工生殖技術不斷提升，慢慢發現40歲以上都有機會成功生育。根據國健署統計，2019年人工生殖施行年齡以38歲女性最多，但張帆呼籲，人工生殖越早做越好，小於35歲的女性平均2.1次可成功懷孕，38到40歲卻得3.3次才會成功。

我國自今年7月1日擴大人工生殖補助方案，凡是未滿45歲的不孕夫妻，都能透過人工生殖機構代為申請補助。國健署長吳昭軍表示，國內有10％到15％的夫妻無法自然生育，但人工生殖所需的費用可能讓人卻步，因此將補助條件從中低收入戶放寬至全民皆適用。

36歲的李太太是新補助方案的第一波受惠者。夫妻倆結婚5年，起初以為可以自然懷孕，後來妻子發現8公分大的子宮肌瘤，經過手術治療後又試了2年無果，便踏上人工生殖旅程；今年7月，他們進行第3次療程，適逢補助上路，也成功迎來好「孕」。

台灣生殖醫學會理事長陳明哲表示，小於35歲夫妻有規律性生活逾1年，或是35歲以上規律性生活逾半年而無法懷孕，以及有子宮內膜異位症等不孕症危險因子的夫婦，都已符合不孕症標準，應盡早尋求人工生殖機構的協助。

目前衛福部已公布全台93家「人工生殖技術補助方案」許可機構，台灣生殖醫學會與中華民國生育醫學會攜手打造「好孕地圖」（https：//infertilitymap.org/），彙整各機構資訊，一指即可找到鄰近院所，幫助更多不孕夫妻一圓家庭夢。