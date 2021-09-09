【愛傳媒黃珊珊專欄】幼兒園群聚案的基因定序在9月8日確定為Delta，而且與機師群的基因定序不同，這一波病毒來勢洶洶，北市也已經用最快的速度完成整備，準備面對隨時可能出現的疫情狀態。

雙北是共同生活圈，8日下午我立刻召集相關局處召開緊急會議，把所有作戰裝備重新盤點一次，有了上一波疫情的經驗，我們在這幾週內逐步調整，除了防疫，更重要的是制定未來規劃，把遇到疫情時需要啟動的相關作業規劃好，只要病毒一來，我們就能馬上啟動。

雖然目前台北市還沒有Delta的確診者，但這段時間的防疫作為還是要確實，戴口罩、勤洗手、保持社交距離這些基本功千萬不能忘，我們啟動下列幾項整備計畫：

1.啟動疫調備援人力

2.防疫計程車從原有的100台，備援到200台

3.專責病房從現有372床，兩天可達到700床，七天可達到1421床

4.防疫旅館量能將視疫情狀況逐步擴充

面對Delta病毒，希望大家不要太過恐慌，雖然他的潛伏期較長、傳播力較高，但有了過去三個月疫情的實戰經驗，我相信系統、制度已經建立，我們不再慌亂，只要完整落實防疫作為，大家一起團結同心對抗疫情，這一次我們一定也能一起撐過去，加油！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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