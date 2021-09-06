人們都希望自己能有福氣相伴，這樣在生活、工作、愛情上都能獲得更好的運氣。運勢命理網站「知命命理」分享，決定一個人是否有福氣的因素有很多，其中耳垂厚大、下巴有肉、鼻子高挺、人中清晰的人天生自帶福氣，如果符合這樣面相的女人不但擁有好運氣，還能增旺另一半的運勢，非常好命。

▍1.耳垂厚大

耳朵垂珠厚的人，為人十分寬厚，所有的人生階段運勢都不錯，福氣滿滿，人際關係好，這樣的人凡事都能順順利利，晚年夫妻恩愛，白頭偕老，子女賢孝。

▍2.下巴有肉

很多人希望自己可以擁有尖下巴，但是在面相學中卻認為，下巴豐滿的女人更有福氣。女人下巴圓潤有肉，有種隨和的富態，她們往往都很善解人意，同時又很有幫夫運，婚後對丈夫的事業有一定的幫助，夫妻之間的感情生活也非常的幸福美滿，是有福氣的象徵。

▍3.鼻子高挺

面相學認為，鼻子高挺且鼻頭飽滿的人，在生活中往往都能夠掌握權勢，他們具有自信，為人幹練，一旦確定了目標就會全力以赴，做到最好，在生活中非常受旁人的信賴。如果女人鼻子高挺，則會擁有好運，非常有福氣，能力方面也很強，努力就能取得成功。

▍4.人中清晰

面相學認為，人中非常清晰，且鼻唇溝又深又長的女人，不但非常受歡迎，還非常有福氣，此外，人中也被認為是壽命的象徵，古人認為人中清晰且很深很長的人，往往都能夠長壽，健康長壽就是福。

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