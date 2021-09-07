最近大家都鬧片荒了嗎？來到 2021 下半年，轉眼間即將邁入秋季，Netflix 九月最新影集似乎大有看頭，除了有接續過往的人氣《紙房子》第五季和《魔鬼神探：最終季》，還有身為原創劇的《魷魚遊戲》令人眼睛一亮，還有哪些片單未上就讓影迷掀起討論我們趕緊看下去！

Netflix九月影集推薦！《紙房子》第五季重磅回歸《慾罷不能》推出拉丁美洲篇 (圖片/JKF提供)

西班牙搶劫犯罪影集《紙房子》第五季千呼萬喚始出來（圖片/JKF）

就是今天！西班牙搶劫犯罪影集《紙房子》第五季千呼萬喚始出來，不過這季拆成兩輯，分別會在 9 月 3 日與 12 月 3 日正式上片，延續上季劇情主角們被關在西班牙銀行裡已經超過 100 小時，教授被「席耶拉」抓住，一切看似是那麼不順遂，該如何逆轉這一切，第五季的關鍵人物有可能是策劃者柏林回憶片段裡的妻子塔提亞娜，神密角色是否會登場，等影迷一同來見真章。

《魔鬼神探：最終季》將在 9 月 10 日登場，這部原先由 FOX 製作，差點面臨被取消的窘境，但在 Netflix 接手後有如倒吃甘蔗，原定只有五季又再成功續加第六季，其中上季領便當的丹 (Dan)，也即將在最終季回歸，更多的精彩內容等著你來一探究竟！

尖叫聲！！令人臉紅心跳的人氣實境節目《慾罷不能》，竟然要推出拉丁美洲篇，熱情洋溢的森巴女郎和單身男子交會，擦出的火花肯定不會小於美國篇和巴西篇，眾所期待的養眼畫面即將在 9 月 15 日開播！

令人臉紅心跳的人氣實境節目《慾罷不能》竟然要推出拉丁美洲篇（圖片/JKF）

令人臉紅心跳的人氣實境節目《慾罷不能》竟然要推出拉丁美洲篇（圖片/JKF）

譽為是韓版《大逃殺》的生存遊戲題材影集《魷魚遊戲》，由《熔爐》導演黃東赫執導和編劇，李政宰、朴海秀領銜，孔劉客串演出，豪華的卡司陣容，加上預告鮮明色彩和詭譎風格，很快地就吸引觀眾的目光，究竟誰會獨活到最後...贏得億萬獎金，9 月 17 日遊戲正式啟動！