有關中方超高速風洞JF-22的影片中，出現了天地往返飛行器，以及高超音速飛行器

要讓超過5倍音速飛行的無人機在標準跑道上降落並不容易，但解放軍研究人員說，他們已找到讓這更安全的方式。而這或許意味著，他們已離高超音速飛行更近一步。

據《南華早報》（South China Morning Post）7日報導，近年來隨著中俄部署各式高超音速飛彈，相關技術突飛猛進，而各方對於將這些進展應用在無人機上的興趣也愈來愈濃厚。然而，事實證明，讓這類無人機安全降落問題重重，隨著軍事環境的緊迫性和複雜性增加，更是如此。

現代飛機靠軟體尋找最最佳降落途徑，萬一出了任何差錯，人就能介入。不過，在超高速下，就算是最快的飛控電腦，也很難及時計算出來。而解放軍空軍的戴飛和同僚在《戰術導彈技術》期刊上說，他們根據高超音速無人機的機密模型做了改善。

他們的著作似乎證實，中方的確有高超音速無人機計畫存在。事實上，先前就已有相關的衛星影像出現，但解放軍尚未公開細節。目前還不清楚，戴飛團隊所用的無人機究竟還在研發，還是已經服役。

中方打造超高速風洞JF-22 研製高超音速飛行器

兩年前在北京的閱兵中，Wuzhen 8無人機亮相，雖然一般認為，它比音速快，但仍不確知，它是不是高超音速無人機。空軍工程大學航空航太工程學院教授王星去年在西安的學術會議中說，高超音速無人機或許能用來對付如美國的F-22和F-35等隱形戰機。他說，在近距離戰鬥中，隱形技術是多餘的，任何隱形戰機在發射飛彈，或投下炸彈後，都無法隱藏自己，而中方陸基防空系統部署的高超音速無人機能在幾秒內追上F-22。

這類無人機經過設計，可以返回最近的基地。然而，7月維珍銀河（Virgin Galactic）的第一次太空旅行證實，太空船在降落時偏離了申請的空域，可能對其他飛機構成危險。而當時太空船是以3馬赫的速度飛行，但高超音速至少要以5馬赫飛行。

負責防衛上海等中國大陸東海岸城市空域的解放軍空軍研究人員說，有些國家提議，要提高機上電腦的運算力，但這並不能解決問題。而他們和南京航空航天大學合作，反倒是靠改進軟體，更得以善加預測可能的降落狀況。