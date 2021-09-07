長榮航空爆出3名機師確診，一名機師已確定感染Delta，另2名長榮機師及機師兒子基因定序6日出爐，均為Delta變異株，但與首例染疫機師不同，研判應是不同感染源。對此，前藍委孫大千痛批，指揮中心再一次的重蹈「3+11」的覆轍，民進黨根本就是台灣防疫的最大破口。

孫大千今（7日）在臉書發文表示，從上次的「3+11」，到這一次的「0+7」，民進黨一次又一次地打開了台灣的防疫山海關。同時，孫大千批評，民進黨國際疫苗採購工作上的怠惰擺爛，造成當需要完整接種3劑疫苗才能具有足夠保護力對抗的Delta變種病毒入侵時，許多台灣人民連第一劑的影子都沒看到。

孫大千文末感嘆，把手無寸鐵的台灣人民推進Delta病毒的火坑之中的人，不就是民進黨嗎？許多網友也在其PO文底下留言表示，「每次都是居家防役出問題，指揮官仍不知悔改，換人做做看吧」、「到目前仍然沒有人負責，只會甩鍋」。

對於指揮中心對機組人員的防疫策略，孫大千在4日的臉書中提到，指揮中心再一次的重蹈「3+11」的覆轍，為什麼長程航班機組員只要接種兩劑疫苗，就可以採取「0+7」的隔離檢疫措施？而且這7天，並不是在隔離宿舍或是隔離旅館，而是最沒有的強制約束效果的居家檢疫。