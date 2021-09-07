近期疫情漸趨穩定，台灣同志遊行日前宣布將在10月30日準時辦理，但因應疫情，今年的籌備規劃，改以「線上活動為主，街頭活動為輔」的方式進行，並首次推出「虛擬遊行」路線，呈現同志遊行的臨場感，主題定為「友善日常in Taiwan」。

主辦單位指出，由於今年年中疫情警戒升三級，影響所有人的日常生活，因此本屆同志遊行提出「友善日常 in Taiwan」，不論異同都過了兩年的另類生活，用自我約束與社交距離做好防疫，同時更要友善地對待彼此，讓心與心的距離更靠近。

台灣彩虹公民行動協會秘書長蔡雅婷表示，主題定為「友善日常in Taiwan」，其實與去年及今年的新冠肺炎疫情有關，部分民眾在確診者出現時往往指責確診者未落實防疫導致破口，但防疫不是個人的責任、而是整個社會都有的責任，而如許多同志社群或HIV確診者也是過著類似的生活，友善同應應該落實在生活中。

蔡雅婷說，今年的活動以線上活動為主、街頭為輔，街頭的活動將以快閃活動為主，讓人潮不要聚集，至於實體的市集則因疫情無法辦理，改採線上的方式，讓店家在網站上販售。

至於是否已有政黨團體表態要參與？蔡雅婷說，至今仍未收到政黨的洽詢，收到較多是廠商及志工的詢問。