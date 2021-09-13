國防部衡山指揮所，10日下午曾發生一起施工走火意外事故。國防部今表示當時是因廠商在管制區外實施例行性裝備檢修維護，施工過程造成瞬間火花，但未人員疏散、指揮所運作正常，並無所謂「失能30分鐘」等情形。

衡山指揮所是國軍「聯合作戰指揮中心」，能即時掌握解放軍機艦動態，共軍戰機起飛與軍艦行蹤，清清楚楚，此外，作戰中心視訊系統，能與本島及各外島部隊的指揮官進行視訊對話，下達命令。

衡山指揮所在大直山洞內，與國防部有地道相通。

今天是年度漢光演習首日，衡山指揮所於清晨展開「電光操演」，向各作戰區下達作戰命令，海空軍戰機、軍艦，隨即進行「戰力保存」，戰機緊急起飛轉場、軍艦緊急出港疏泊的作戰任務。空軍幻象戰機與F-16V型戰機飛往東部進行「戰力保存」及後續「戰力部署及支援」；IDF戰機則進駐西部基地聯防。至於海上戰力保存，在颱風海上警報解除後，各型參演軍艦立刻緊急出港。