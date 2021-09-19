日本樂團「南方之星」主唱桑田佳祐18日開始了他個人今年名為「BIG MOUTH NO GUTS‼」的國內巡迴演唱會，第一站起點選在東北地方的宮城縣的競技場「Sekisui Heim Super Arena」，作為311東日本大震災10年半紀念與震災復興祈願，完成他約２小時半的演出。

演出曲目包括他為東京奧運・帕運的應援曲〈ＳＭＩＬＥ～晴空萬里般～〉，該曲也收錄在他9月15日剛推出的迷你專輯《白飯味噌湯海苔醬菜玉子燒 feat. 梅干》中。桑田佳祐在演唱另一曲為賑災而創作的〈給明日的進行曲〉時表示，「盼東北早日回復至震災前的模樣！」

桑田佳祐2021個唱「BIG MOUTH, NO GUTS‼」視覺。（取自官網）

演唱會的場地在震災時曾作為遺體的安置所，桑田選擇該場地作為演唱會的第一站，就是為了讓震災的記憶不要被風化。現在低年小學生們未經歷的311大地震發生至今經過10年半，輿論發出「悲傷不應被淡忘」的呼籲。桑田則是在2011年9月經歷患食道癌治療後，在同一場地作為回歸舞台之地，他也在台上表示對當地的感謝

該場地可容納7063人，因考量新冠疫情，入場觀眾限定5千人。演唱會最後天空施放鎮魂煙火，祈求向震災犠牲者的冥福。19日桑田也將在該場地開唱，並同樣施放鎮魂煙火。桑田曾在震災一周年時，在競技場附近種植了三棵櫻花樹作為祈願。一名來場觀眾對桑田表示感謝：「謝謝他沒有忘記我們災區。」