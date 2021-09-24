國內即將迎來雙十國慶，陳宗彥表示，人數降載、看煙火保持1公尺以上距離；圖為2020國慶煙火。（圖／黃國峰攝）

中秋節剛過，國內即將迎來雙十國慶。中央流行疫情指揮中心表示，今年國慶慶典將在3城市展開，包含台北的國慶大會、新竹的晚會及高雄的煙火施放，今年的人數將降載，台北凱達格蘭大道限6000人、新竹國慶晚會限2500人，高雄則以2萬人為限，接下來會逐步根據疫情做調整。

副指揮官陳宗彥表示，今年國慶慶典分別有10月9日的晚會、10月10日的大會，以及10日晚上的煙火施放，會分別在3個城市舉辦，也各自提出了防疫的規劃，整體來講，和往年相比，人數進行了大幅降載。

陳宗彥表示，新竹9日的國慶晚會，場地原可容納1、2萬人，但今年縮減至2500人。而台北凱達格蘭大道的大會，過去可以開放1萬多人入場，今年則線索在6000人。

至於高雄的國慶煙火，陳宗彥表示，會安排在港區施放，因在港口內，周遭都可以來看。主辦單位規劃的場域正常可容納60幾萬人，高市府先以2萬多人為限，人人有座位，且需間隔1公尺以上，接下來也會根據這幾天的狀況做調整。