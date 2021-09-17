思覺失調症患者賴姓男子，因與在牙醫診所工作的妹妹有糾紛，2018年5月間持刀到診所、揚言找妹妹，卻先後砍傷羅姓、翁姓護理師，接著又砍殺王姓牙醫師致死，最高法院16日判賴男無期徒刑定讞，死者家屬召開記者會，控訴醫療暴力遭輕判、司法以不食煙火的邏輯慷人民之慨。

「醫師的命不是命！」牙醫師遺孀鄒女在高等法院台中分院前發表聲明指出，台灣既然設有死刑，依法應該判死的案件、司法就應該判死刑，否則請政府乾脆廢除死刑；法官僅以凶手「不是慣於使用暴力」、「非完全泯滅人性」及「不是完全沒有悔悟之心」等理由，就判凶手免死，根本是再度殘殺被害人家屬。

鄒女諷刺的說，「在台灣殺人真划算」，這樣的判決等同於再向被害人補上幾刀，難道國家司法只保護凶手、卻不保護被害人的生存權？她想要請問政府，善良守法的人民還要如何無止盡的犧牲？還要造成多少家庭破碎？台灣難道淪為了精神疾病患者、詐病凶手的犯罪天堂。

王姓牙醫師的兒子則說，賴姓凶手連殺3人，卻沒有賠償、沒有真相，司法僅判他無期徒刑，依照台灣法律，25年後他就可獲減刑或特赦出獄，到時候又是誰會被殺？台灣司法的輕判是由人民的血淚換來的。