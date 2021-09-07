台中市大里區長春路7日發生二名男子互毆受傷案件，台中市警局霧峰分局成功派出所員警，獲報到場處理，赫然發現20歲的紀姓男子為通緝犯，兩造雙方因債務糾紛，相約朋友處談判，繼而拳腳相向，警方當場依法逮補究辦並協助就醫。
據了解，20歲的紀男與26歲的劉男是朋友關係，劉男欠紀男幾十萬元，紀男多次向劉男索討未果，2人相約在雙方的共同朋友蔡男的住家談判，不料談判未果，發生口角，繼而拳腳相向，雙方從長春路78巷蔡男住家開打，隨後劉男脫身狂奔，紀男追至長春路某店面前，再度爆發口角衝突，過程中紀男撿起地上的一塊磚頭，擲向劉男，疑是造成劉男背部瘀傷，二人追打過程被民眾發現，繼而報警。
台中市警局霧峰分局成功派出所員警，獲報到長春路某店面前，發現雙方持續口角衝突，立即介入調查，發現紀男、劉男2人因債務協商不成致生口角打架，另1人蔡姓男子則在場勸架未介入，打架2人均手腳、身體皮肉傷，分別送往中山醫學大學附設醫院及大里仁愛醫院就醫，警方並於現場查詢3人身份時，發現紀姓男子為彰化地檢發布之妨害兵役通緝及士林地檢發布之竊盜通緝，當場將紀男依法逮補究辦並協助就醫。
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