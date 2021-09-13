一名劉姓男子在玩線上遊戲英雄聯盟（英文簡稱：LOL）時，因不滿隊友小洋（化名）的表現，竟在遊戲結束時，於聊天室大罵，「真他媽丑、垃圾學店」等語，案經小洋提告。台中地院審結，依妨害名譽罪，判處罰金3000元，得易服勞役3天。

判決書指出，劉男與小洋同為網路遊戲英雄聯盟的玩家，兩人於2020年8月間共同組隊作戰，但在遊戲結束後，劉男疑似不滿小洋的表現，便在包括兩人在內共計10人的聊天室中大罵，「真他媽丑、垃圾學店」等語，小洋不滿遭到侮辱，遂赴警局報警提告。

劉男坦承有對小洋說出該些話語，但辯稱傳訊當時，其餘8名玩家已離開遊戲畫面之聊天室，且小洋當時也回覆「19818」，意在諷刺劉男技術差勁，對遊戲團隊毫無貢獻，因此雙方為互嗆。

劉男稱，他當時的話語並不是在說特定對象，「真他媽」是語助詞、口頭禪，並無惡意，而「丑」字以國語辭典查詢解作，十二地支、時辰名、傳統戲劇中的喜劇角色、姓氏等，另外，「垃圾學店」指的是學校，與小洋無關。

台中地院法官認為，「真他媽」是鄙穢用語，有輕蔑、讓人難堪的意思，而「丑」字與「真他媽」組合後，仍含有貶損他人社會評價與人格尊嚴的涵義；「垃圾學店」一詞則為網路用語，指只要有錢就可以買到學歷，其主張為口頭禪的說法，並不足採信。

法官認定，劉男因玩遊戲而對小洋心生不滿，卻使用不理性的方法，在多數人可共見共聞的聊天室中侮辱對方，審酌犯罪動機等，及其犯後否認犯行、未與被害人達成和解等，依公然侮辱罪，處罰金3000元，如易服勞役，以新台幣1000元折算一日。可上訴。