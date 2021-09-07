政院官員今天表示，振興五倍券、防疫等追加預算，預計在9日行政院會討論、通過後，送立法院審議；至於五倍券推出時程，官員說，仍規劃在10月初，但同時會關注疫情發展。

依照嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規範，紓困振興特別預算總額上限為新台幣8400億元，目前仍有1600億元左右的額度。

政院官員今天對中央社記者表示，政院預計在9日提出追加預算案，討論、通過後，送立法院審議，五倍券部分預算約1200億元，另外還會提出相關防疫預算，但不會一次就將額度用罄，將保留部分以備不時之需；詳細金額9日一併對外說明。

對於近日本土案例增加，是否影響五倍券時程，官員則表示，疫情起伏，相關單位會持續密切關注疫情發展，觀察是否在可控範圍內，而截至目前為止，五倍券仍按規劃進行中，預計10月初上路。

根據政院目前規劃，五倍券額度為5000元，紙本一套10張，面額為3張1000元、2張500元、5張200元，同時保留找零彈性給店家。

五倍券9月下旬開放登記預約，民眾可透過五倍券官網、超商事務機、中華郵政預約網頁預約紙本券；數位綁定已確定22日上路，民眾可透過五倍券官網或數位支付業者的網頁綁定。

領取時間部分，五倍券預計國慶連假前開放領取、使用，使用期限至明年4月30日止；商家兌領則將從10月15日起至明年6月底。（編輯：黃國倫）1100907