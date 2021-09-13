配合中央的五倍券，新北推出「新北加倍券」，有500換1000、1000換2000與5000換1萬，最小面額50元，新北市副發言人呂家愷表示，新北這次採取「紙本加倍、數位加獎」的方案，相關細節16日會正式對外說明。