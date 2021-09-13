新北加倍券5000變1萬 兌換細節16日公布 16:142021/09/13 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市副發言人呂家愷表示，新北這次採取「紙本加倍、數位加獎」的方案，相關細節16日會正式對外說明。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 配合中央的五倍券，新北推出「新北加倍券」，有500換1000、1000換2000與5000換1萬，最小面額50元，新北市副發言人呂家愷表示，新北這次採取「紙本加倍、數位加獎」的方案，相關細節16日會正式對外說明。 《汽車股》車市銷售回溫 裕隆、中華加油添速 埔里擬發環保兌換券 刺激消費 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 #新北加倍券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹縣推「今晚住竹縣 現領滿竹券」好康方案 15:012021/09/13 生活 車商霸氣祭出「政府5千我5萬」 04:102021/09/13 生活新聞 復甦經濟！花蓮秀林鄉明年將再度發放振興消費禮金 12:342021/09/13 生活 《觀光股》雲品8月營收近4月高 攻國旅拚復甦動能 07:462021/09/13 財經 花蓮接力小旅行 活動精彩到年底 04:102021/09/13 生活新聞 彰化搶振興五倍券數位商機 全國獨家店家免手續費 14:062021/09/13 生活 夏末買空調時機正好 04:102021/09/13 時尚消費 獨》八大部會80億振興加碼券 抽籤方式看這裡 11:102021/09/13 財經 彰化公益平台 買禮品也送愛心 04:102021/09/13 生活新聞 嘉義市加發2000元現金 擬用投開票所模式發放 12:232021/09/13 生活 向國軍英雄致敬 台新銀推薪轉五大優惠 11:582021/09/13 財經 生活熱門新聞 AZ、BNT及高端最新一輪怎麼打 1圖秒懂接種資格和時間 - 生活 苦等不到第二劑莫德納 他怒「可悲政策」 網揭疫苗消失原因 - 生活 幸運兒變孤兒 第一劑莫德納可混打BNT？陳時中回應了 - 生活 搭飛機時千萬別做這些事 空姐揭最討厭行為：別再戳了 - 生活 氣象質男閃辭 播完颱風天 要去英國念書了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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