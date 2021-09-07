美股周一適逢假日，休市一天。港股開高走高，最多升295點。

周二香港恆生指數收漲190.00點或0.73%，為26353.63點，指數收在近三周以來新高。國企股(H股)漲97.07點或1.04%，為9468.22點。

科技指數領漲1.61%，快手和美團分別上漲9%和4%。

騰訊漲2.3%，小米漲0.2%。兩家公司不約而同在6日晚間公布股票回購事項。騰訊自8月19日開始密集回購，總計超過216萬股，涉資9億港元。小米也公布，9月6日在港交所回購798萬股，斥資約1.99億港元。

運動用品商李寧漲7.3%，報107.7港元，創上市新高價。李寧昨日擠身成為藍籌股。其他體育用品股上漲，中國動向漲6.2%，特步國際漲3.9%。

京東方精電漲24.3%，報11.06港元。該公司建議將今年底的採購上限，從33.62億港元修改為50億港元。該公司並與京東方更新總採購協議，將上限日期延至2024年底。

中國恆大跌7.7%，報3.57港元。高盛將目標價從15.6港元降至3港元，大降了八成；評級從持有降為沽售。高盛估計內地房地產挑戰大，恆大今年剩下時間物業業務銷售將減少14%，明年則減少5%。

其他恆大系股票下跌。恆大汽車跌11%，恆大物業跌7.9%。