退休警察「條子鴿」因影射開謝維洲紅單，事後被記申誡，引發軒然大波，他日前出版的書，內容提到警察收黑錢，也被質疑內容不實，1名資深員警表示，條子鴿該篇文章其實算外行，以2003年北市警界的氛圍，風紀有問題的警察，通常是「最好你們都不知道」，做任何事都是鬼鬼崇崇神神秘秘，就算上繳也是「單線操作」，怎麼可能給所長統一分配，弄得人人皆知？

資深員警指出，條子鴿2003年才來台北市派出所服務，當時的警界狀況，陸續爆發周人蔘案、擄妓勒贖案、尿液調包案、少年隊私娼白嫖案等等重大風紀案件，甚至有員警為此舉槍自盡，可說是風聲鶴唳、人人自危。

他更表示，他曾與出過事的同仁工作過，通常他們每個人都是神神秘秘，「單兵作戰」，什麼事都是諱莫如深，一副「最好你什麼都不知道」的態度，是後來出事被搜索，大家回想他的言行，這才覺得有跡可尋。

員警說，條子鴿的書說，所長主動塞1萬塊到他抽屜，還說是按管區分配、他不收大家會不安，「這根本是天方夜譚，在演雷洛傳」，2003年的北市警界絕無可能，有鬼的同事，對那些正直、清廉的同事，只希望對方什麼都不知道，怎麼可能交給所長統一分派，「讓你知情給你舉報嗎？」

他語重心長認為，如果條子鴿真有碰過這些事，寫出來就算了，但種種跡象都「兜不太上來」，他認為不應該譁眾取寵，誤導一般民眾，讓大家覺得警察就像雷洛、跛豪演的一樣，可是事實真的不是如此，他為賣書寫這些，賠上的卻是無數好警察的辛苦努力，不符事實也不公平。

條子鴿作品中有「油水」一篇，講述警界收錢文化，他以第一人稱的筆法，描述他在某派出所服務時，某天抽屜被塞了1萬元，所長還還罵他：「我很公平，每人照管區平均分配，這是你那份」、「如果你不收，同事會不安…」、「我只好調走你，海邊山上讓你選。」最後他選擇調走，並對警界黑錢文化表示不屑。