謝霆鋒在《怒火》中飾演心狠手辣的反派角色。（華映提供）

謝霆鋒在《怒火》中飾演心狠手辣的反派角色。（華映提供）

香港動作電影《怒火》由甄子丹、謝霆鋒、秦嵐領銜主演，是動作名導陳木勝的最後遺作，確定將定檔10月22日在台上映。電影中，謝霆鋒演出不停與甄子丹不停針鋒相對的大反派，電影中打得火爆，但戲外兩人合作更加延續，謝霆鋒為電影創作主題曲《對峙》，更邀請甄子丹幫他彈鋼琴獨奏，還合拍了MV，他笑說：「丹哥還特別為此練了鋼琴，我們的對峙從戲裡到戲外，演出到演奏都要鬥一番，這對組合的對決真的太圓滿了。」

當導演陳木勝確定《怒火》的故事後，便主動打電話給謝霆鋒，描述了電影的概況，並問他要演正派或反派，謝霆鋒立刻笑回：「好人難做，我還是演反派吧！」讓陳木勝開心的說：「子丹比較傾向演正派，你們這樣剛剛好。」謝霆鋒表示自己19歲拍攝陳木勝的電影《特警新人類》一直到40歲的《怒火》，5度和導演合作，「我們有很多一起在片場共度的時光，和導演學到的不只是拍戲，其實也是一種修行。」謝霆鋒之前在與陳木勝合作的電影《新少林寺》中，便是演出心狠手辣的反派軍閥，讓觀眾留下深刻印象，因為極度信任導演，所以讓他決定再次挑戰反派演出。

這回《怒火》中謝霆鋒演出的反派，出手心狠手辣，不照他的規矩行事，好兄弟也照殺，可說是最壞的反派人物，他說：「演好人會有一個規範，尤其警察、律師還是醫生，有一個模版要跟隨，所以我覺得在電影中演壞人自由度高很多。」他透露參考了《蝙蝠俠》中的經典角色「小丑」，他說：「我希望不要用太大的動作，而是用一些很細微的眼神，表情或是說話的語調，表現出角色的陰森感，和之前的壞人很不同，可以說是港產片裡的小丑。」