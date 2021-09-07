農委會畜產試驗所選育的「白絲羽烏骨雞」，坊間少見。（廖志晃攝）

白絲羽烏骨雞熬煮8小時，提煉雞精。（廖志晃攝）

畜產試驗所所長黃振芳（左），7日與張宏翊簽署技術轉移授權書。（廖志晃攝）

南投市八卦山上的青宏畜牧場，從農委會畜產試驗所引進「白絲羽烏骨雞」；第2代青農張宏翊發揮創意，將雞舍改造成招待所，推出「有肉無菜單」料理，讓顧客在獨立空間品嘗美味，雞與餐桌更是零距離。

畜產試驗所所長黃振芳，7日帶著500隻白絲羽烏骨雞的雛雞到畜牧場，並與張宏翊簽署白絲羽烏骨雞飼養及產蛋技術轉移授權書；張宏翊表示，未來，希望將白絲羽烏骨雞的飼養規模，擴展到1萬隻、2萬隻。

黃振芳表示，白絲羽烏骨雞在2014年由畜試所命名登記，擁有鷹頭、玫瑰冠、烏骨、烏肉及白絲羽等9大特徵，也是坊間罕見的品種；白絲羽烏骨雞肉蛋兼用，而且營養豐富，肉質細膩，非常珍貴。

青宏畜牧場由張立志和李玫樺夫婦創立，兒子張宏翊年紀輕輕，很能吃苦耐勞，勇敢返鄉接班；張宏翊表示，珍貴的白絲羽烏骨雞必須細心照顧，才能產出優質的雞蛋；並以古法熬煮8小時，提煉出濃純香的雞精，值得細細品味。

張宏翊說，防疫期間，必須保持社交距離，因此構思將雞舍改裝為招待所，獨立的空間除了擺放餐桌，還有阿公、阿嬤留下的紅眠床，可以讓客人用餐、休息；家庭套餐以雞肉為主要食材，包括黃金烤雞、雞腿捲、溏心蛋、當歸霸王滷雞腳及藥膳養生雞湯等，而且，1天只接待1組、4到10位顧客。

此外，配合農委會生產、生活及生態「三生政策」，轉型休閒農業，也提供農村居家生活體驗，以及了解一日養雞農夫的工作內容。